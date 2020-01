Maroc : Le parti de Mohamed Ziane boude les audiences de la CSMD

Coordinateur national du Parti marocain libéral (PML), Mohamed Ziane a fait parvenir, lundi, au président de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), ses «regrets» ou plutôt son refus de participer aux séances d’écoute organisées par l’instance, qui recueille les propositions des partis politiques, des structures syndicales et associatives.

Dans un communiqué de la formation, relayé ce lundi par Le Matin, l’avocat médiatisé après le procès du journaliste Taoufiq Bouachrine et des militants du Hirak du Rif souligne que «le projet de développement et le programme politique du parti ne pourront être soumis qu’à l’examen du peuple marocain, seul habilité à choisir le modèle de développement qu’il estime être en ligne avec ses convictions et ses attentes, et ce dans le cadre d’un système électoral juste et transparent».

En outre, le PML indique que cette décision «a été approuvée par la majorité des membres du bureau politique», dictée par «le respect des principes du parti basés sur la défense des valeurs universelles de démocratie, de liberté et des droits de l’Homme». Ziane qui a été en 1982 l’avocat d’Abdesslam Yassine, fondateur d’Al Adl Wal Ihsane, ou encore avocat de l’Etat dans le cadre du procès contre le syndicaliste Noubir Amaoui en 1992, estime aujourd’hui que ces valeurs «ne s’accordent pas avec le projet d’élaboration d’un modèle de développement unifié et cautionné par l’ensemble des forces politiques, syndicales et associatives du pays».

Le PML décline ainsi l’invitation du président de la CSMD, Chakib Benmoussa, à la suite d’une réunion tenue dimanche pour l’examen de cette participation, qui n’aura finalement pas eu lieu.