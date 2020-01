Ces évènements qui vont faire du bien au Maroc en 2020

Cet article vous est offert par Monisnap, solution de transfert d’argent en ligne entre la France et le Maroc. Votre premier transfert est offert avec retrait en cash auprès de notre partenaire Wafacash.

2020 sera sportive et marquée par les jeux olympiques d’été à qui se tiendront à Tokyo du 24 juillet au 9 août. Avec pour le Maroc, une quinzième participation olympique et l’objectif de faire mieux qu’en 2016 à Rio de Janeiro. Avant cela, nos «Lions de l’Atlas», tenants du titre du Championnat d’Afrique des nations en 1976, auront l’occasion de devenir la nation africaine la plus titrée de la compétition, notamment au Championnat d’Afrique des nations qui se disputera au Cameroun en cette année.

L’Exposition Universelle : le Maroc sera présent !

C’est un Maroc décidé à marquer définitivement les esprits, un Maroc «riche en talents, terre d’opportunités et source d’inspiration» qui sera dévoilé au pavillon marocain de l’exposition universelle de Dubaï à partir du 20 octobre. Tout aussi glamour, nous assisterons à l’inauguration du premier hôtel de luxe «Pestana CRZ» à Marrakech et en Afrique, propriété de la star de football Cristiano Ronaldo…

En ce qui concerne les amateurs de culture, ces derniers ne seront pas en reste face au fabuleux théâtre de Casablanca annoncé comme l’un des plus beaux au monde dont le lancement est (enfin) prévu dans quelques petites semaines…

C’est un Maroc qui innove avec la toute nouvelle carte nationale d’identité électronique programmée au premier trimestre 2020. Un Maroc entreprenant et champion continental en devenir avec cette année fatidique qui peut placer le Royaume au premier rang des pays africains producteurs d’énergies renouvelables et… d’automobiles.

Un Maroc solidaire suivant les nouvelles priorités royales vers une croissance inclusive, synonyme de réduction des inégalités sociales et territoriales, avec un accent porté sur l’éducation, la santé et l’emploi des jeunes !

Les MRE dans l’actualité

Quant aux MRE ; Ryanair, Air Europa et la RAM promettent d’ouvrir en 2020 de nouveaux ponts depuis l’Europe du Sud et l’Asie avec de nouvelles dessertes et des prix justes.

Enfin et surtout, à l’occasion de la nouvelle année, comment ne pas entrevoir inch'allah dans l’élection récente du nouveau président algérien, un horizon éclairci avec nos voisins et le Polisario ?

Bonne année… yes, we can !