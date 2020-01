Maroc : Une Américaine poursuit TripAdvisor après sa chute d'un dromadaire

Une touriste du New Jersey poursuit la société américaine de voyage TripAdvisor et l’une de ses filiales, Viator, après une chute d’un dromadaire au Maroc, où la femme s’en est sortie avec une fracture au bras, selon des informations relayées samedi par le Daily News. Ainsi, Breanne Ayala a intenté une action en justice pour «négligence et rupture de contrat pour non-respect de la sécurité du voyagiste», a précisé la même source.

«Ils l’ont mise sur un dromadaire alors que la touriste est à un mois de son accouchement», a déclaré son avocat Andrew Abraham, ajoutant qu’Ayala «était suspendue sur le côté avant sa chute». La touriste américaine et sa famille étaient en vacances au Maroc, en janvier 2018. Elle a réservé une excursion à dos de dromadaire pour admirer le coucher du soleil, dans la région de Marrakech. Elle affirme ne pas avoir été informée des mesures de sécurité nécessaires et que TripAdvisor, par le biais de Viator, «aurait dû savoir que la compagnie de dromadaires utilisait des animaux qu’ils savaient non entraînés» pour ces types de sorties.

Selon le dossier de la plaignante, le dromadaire proposé à Ayala était trop vieux pour s’agenouiller facilement, ce qui a provoqué la chute dangereuse.