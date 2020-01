Safi : Arrestation d'un suspect pour tentative d'agression d'un policier à l'arme blanche

Les éléments de la police relevant de la Sûreté provinciale de Safi ont arrêté, samedi soir, un individu, sous l'emprise de la drogue, pour implication présumée dans une tentative d'agression à l'arme blanche de fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions.

Le mis en cause (23 ans) aux multiples antécédents judiciaires pour des affaires de coups et blessures entraînant la mort et tentative de viol, s'est présenté, sous l'emprise de drogue, au poste de police assurant la permanence, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Cet individu, qui dissimulait un couteau sous ses habits, a sciemment tenté d'agresser, sans raison apparente, un inspecteur de police ce qui l'a contraint à utiliser son arme de service en tirant trois balles de sommation. Cet individu s'est enfui avant que des éléments de la police ne l'interpelle en tirant une quatrième balle de sommation pour dégager le danger, l'arrêter et saisir l'arme blanche qui était en sa possession, précise-t-on de même source.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les motifs et causes de ces actes criminels et pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.