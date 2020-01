Maroc-Espagne : Le chef de Vox évoque officiellement la crise des frontières maritimes

Le Maroc s’est invité au débat d’investiture de Pedro Sanchez à la Chambre basse, ce samedi 4 janvier. Dans son réquisitoire contre le projet de gouvernement de coalition de gauche PSOE-Podemos, le leader de Vox, Santiago Abascal, a évoqué l’adoption par la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants de deux projets de loi établissant la souveraineté marocaine sur les eaux du Sahara.

«Le Maroc dépense ce que Sanchez lui a offert pour contrôler les frontières en achetant des chars et des hélicoptères de combat tout en revendiquant les eaux des Iles Canaries», a dénoncé le chef de la formation d’extrême droite comme le rapporte le quotidien de droite La Razon. Pour mémoire, l’exécutif espagnol avait offert fin août, un don de 32 millions euros au Maroc en échange de son engagement à freiner les arrivées de pateras remplis de migrants sur les côtes andalouses. Un chiffre qui reste sans commune mesure avec les 10,3 milliards de dollars de commandes d’armement rien que sur le marché américain en 2019 .

«Face à ce projet frauduleux et traitre, il y a une Espagne stupéfaite et préoccupée» qui voit ses institutions devenir des «grottes entre les mains des traitres et des menteurs», a-t-il martelé.

Officiellement, c’est la première fois que Abascal se prononce sur le très controversé dossier des frontières maritimes atlantiques. D’ailleurs, il s’était gardé de commenter le sujet ou pointer du doigt Rabat, le 27 décembre dernier sur sa page Facebook. «En Europe et au Maghreb, ils voient une Espagne faible et facile à faire plier. Et ils essaieront d'en profiter pour leurs propres bénéfices». C’était sa réaction suite à l’annonce du projet d’accord entre le PSOE et la Gauche Catalane Républicaine (ERC) portant sur l’abstention, en deuxième votation (prévue le 7 février), de l’investiture de Pedro Sanchez.