Un parti marocain compare le général iranien Qassem Soleimani à Mehdi Ben Barka

L’opération militaire américaine dans laquelle ont péri le général iranien Qassem Soleimani et le vice-président de la milice Hach Chaabi irakien n’a pas laissé indifférent le Parti de l'avant-garde démocratique et socialiste (PADS). Le secrétariat général du PADS compare, d'ailleurs, la frappe aérienne menée le 3 janvier à Bagdad aux assassinats de «Patrice Lumumba et Mehdi Ben Barka».

La formation de gauche exprime ses «condoléances chaleureuses à l'Iran et à l'Irak gouvernement et peuple». Et de lancer un appel aux «forces de libération et de résistance dans la région ainsi que dans le monde pour unir leurs énergies en vue de faire face aux parties de l'axe impérialiste sioniste réactionnaire qui cible tous les peuples de la région afin de les assujettir, piller leurs biens et imposer l’accord malheureux du Deal du siècle».

La réaction du PADS a brisé le silence des autres formations et mouvements les islamistes au Maroc. Le Mouvement unicité et réforme (MUR) et Al Adl wal Ihsane n'ont pas encore commenté officiellement la nouvelle de l'assassinat du général Qassem Soleimani. Et il en est de même pour le Parti Al Oumma, dissout. Cette dernière enseigne est connue pour sa proximité avec l’Iran.

Rabat a rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran le 1er mai 2018.