Laâyoune : Interdiction d'une cérémonie organisée en l’honneur d’Aminatou Haidar

Les autorités de Laâyoune ont interdit, jeudi 2 janvier, la tenue d’une cérémonie organisée par une ONG sahraouie en l’honneur d’Aminatou Haidar pour la féliciter d'avoir remporté le Prix Nobel Alternatif 2019.

Des éléments des forces publiques ont encerclé le siège de l’Association sahraouie des victimes des droits de l’Homme, reconnue par le ministère de l’Intérieur, et ont empêché des personnes d’y accéder.

Immédiatement, l’ONG, très proche du Polisario, a publié un communiqué condamnant l’interdiction et sollicitant des Nations unies un élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l’Homme au Sahara occidental.

L’intervention de la police marocaine contre la réunion devant accueillir Aminatou Haidar, a été relayée par certaines publications en ligne sahraouies, comme Futuro Sahara et SNN. En revanche, elle a été ignorée par l’agence officielle de presse du Polisario et ses médias les plus proches, comme Radio Maizirat et Equipe Média.

Mme Haidar n'a pas participé au 15e congrès du Front.