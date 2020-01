Fikra #37 : Chez les femmes séropositives, une inégalité des corps et des représentations

Face au VIH, femmes et hommes ne sont pas égaux ; aussi bien en termes de conséquences sociales qu’à l’intérieur même de leur propre corps. Dans son étude «Femmes et sida au Maroc : de l’inégalité biologique à l’inégalité sociale», le sociologue Bouchaib Majdoul explique que les femmes, lorsqu’elles sont infectées par le VIH, font face à deux distorsions.

Il y a d’abord celle du corps, ou plutôt les «facteurs biologiques de vulnérabilité» auxquels sont beaucoup plus exposés les femmes que les hommes en termes de risque d’infection par les IST. «Lors des rapports hétérosexuels, le risque de contracter l’infection à VIH est de deux à quatre fois supérieur pour les femmes que pour les hommes. Les raisons de cette plus grande efficience de la transmission hétérosexuelle chez les femmes résident dans le fait que les femmes ont une surface plus importante de muqueuse exposée aux sécrétions sexuelles que les hommes et que la concentration du virus est plus élevée dans le sperme que dans les sécrétions vaginales», indique Bouchaib Majdoul dans son étude.

Faisant référence aux travaux de Hakima Himmich, médecin et présidente-fondatrice de l’Association de lutte contre le sida (ALCS), il ajoute : «Il est également bien établi que le risque d’infection à VIH est plus important chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons. Leur col utérin et la muqueuse vaginale, n’ayant pas encore atteint leur maturité physiologique et leurs sécrétions vaginales étant peu abondantes, font moins obstacle à l’entrée du VIH.»

A Yabiladi, Bouchaib Majdoul explique que «l’expérience masculine est différente de l’expérience féminine : biologiquement parlant en l’occurrence, les effets secondaires de la maladie ou des traitements sur les femmes sont beaucoup plus importants que sur les hommes».

Une identité féminine conditionnée par le mariage et la maternité

Au-delà des facteurs biologiques, le sociologue fait mention d’autres éléments, cette fois-ci d’ordre social et culturel, propres à la société marocaine, qui peuvent être considérés comme un terreau propice à la dégradation de l’état psychique des femmes séropositives dans leur vécu avec la maladie, déjà lourdement éprouvées par la découverte de leur séropositivité.

«On peut expliquer la contamination par la situation de vulnérabilité dans laquelle vivent beaucoup de femmes au Maroc ; la précarité, la pauvreté, l’analphabétisme, mais aussi par leur faible pouvoir de négociations dans les rapports sexuels. Ce sont pour moi des facteurs qui favorisent beaucoup plus l’infection par rapport aux hommes», nous explique Bouchaib Majdoul.

De plus, la représentation de l’identité féminine dans la société marocaine est conditionnée de telle sorte qu’elle est avant tout fondée, en grande partie, sur le statut matrimonial de la femme, et que les injonctions au mariage pèsent plus sur elles que sur les hommes. «Pour une femme, être infectée par le VIH rend cette construction identitaire beaucoup plus délicate étant donné que la société attend avant tout d’elle qu’elle se marie et, disons, se reproduise», ajoute le sociologue.

Or avec le VIH, le chemin vers le mariage et la maternité devient soudainement beaucoup plus épineux, ainsi que l’explique Bouchaib Majdoul dans son étude :

«Même si elles sont confrontées aux mêmes difficultés que leurs congénères sur le marché matrimonial, la séropositivité introduit une différence qui affaiblit les chances de trouver un mari un jour. En ce qui concerne les filles célibataires, les choix sont beaucoup plus restreints : le célibat à vie ou le mariage avec un séropositif. Dans ce sens, certains membres de l’association ALSC jouent un rôle de médiation pour faciliter la rencontre entre les couples de même statut sérologique.»

Une responsabilité unilatérale

Une autre représentation qui affecte le vécu des femmes séropositives au Maroc et leur reconstruction psychique, est celle de la responsabilité de l’infection, qui leur est toujours imputée – aussi bien par elles-mêmes que par les hommes.

«Si les femmes mariées infectées, rencontrées lors de mon étude, rejettent la responsabilité sur leurs maris, les hommes ne doutent jamais de la responsabilité féminine quant à leurs infections. La femme infectée termine ainsi la chaîne de causalité pour arriver à accuser une autre femme d’avoir infecté son mari (…) C’est ainsi que les femmes sont tenues pour responsables de la santé de leurs partenaires ou de leur famille. En tant que médiatrice de la culture, mais aussi de la société du fait de leur rôle dans la reproduction biologique, ce se sont les femmes et leur corps qui seront considérés comme les principaux agents de la contamination», écrit Bouchaib Majdoul.

Auprès de notre rédaction, il insiste : «Même dans le cas de l’infection d’un enfant, la femme demeure responsable de la transmission du virus via l’allaitement ou l’accouchement. L’homme, dans tous les cas de figure, disparaît du paysage.»

Le regard qu’elle porte sur leur corps s’en voit ainsi lourdement affecté. De fait, c’est tout un imaginaire psychologique associant la femme à son corps qui est ébranlé.

«Dans notre culture, la femme s’intéresse beaucoup plus à son corps que l’homme ; elle est, en grossissant un peu les traits, égale à son corps. Le pouvoir de séduction attribué à la femme n’est donc pas celui attribué à l’homme, qui, lui, va davantage se mesurer à son statut social, souligne le sociologue. En cas d’infection, les femmes séropositives ont donc du mal à avoir un corps tel qu’attendu par la société, c’est-à-dire un corps sain, séduisant, et ainsi pouvoir créer une relation saine entre la femme et le soi.»

Féminisation des aidants

Bouchaib Majdoul évoque également un processus de «féminisation» des aidants dans l’entourage des femmes contaminées. Bien souvent, les mères et les sœurs sont les premières informées du statut sérologique. Si les femmes sont effectivement plus enclines à échanger des confidences entre elles, notamment sur leur vie intime et amoureuse, le choix de confier ce lourd secret à une autre femme – et surtout une mère – répond à une stratégie de confidentialité, nous dit Bouchaib Majdoul :

«La mère, c’est la garante du secret ; l’assurance qu’il ne sera pas dévoilé à d’autres personnes. Pourquoi ? Parce que c’est elle qui est considérée comme étant responsable de l’éducation de sa fille. Aux yeux de son mari ou de ses enfants, elle serait ainsi perçue comme responsable de la contamination de sa fille. Le choix de la mère se fait dans cette optique de partage et d’empathie, mais aussi dans une mesure stratégique.»

En se confiant à sa mère, une femme séropositive s’allège donc d’un poids tout en s’assurant que le secret sera gardé.

C’est donc ce choix qui génère un phénomène de «féminisation des aidants» : «En l’absence d’une prise en charge convenable pouvant garantir la dignité, elles comptent en premier lieu sur la chaîne de solidarité familiale. Les mères et les sœurs représentant la pierre angulaire de ce réseau d’aide informelle», écrit le sociologue. Au risque que les aidantes elles-mêmes peinent à tenir psychologiquement, tant l’épreuve est difficile. Encore plus lorsqu’il faut garder le secret.