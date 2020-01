Affaire de la Marocaine tuée en Italie : Son mari serait en fuite et pourrait regagner le Maroc

Alors que les autorités italiennes enquêtent toujours sur l’assassinat, en novembre dernier, de la Marocaine Samira El Attar, son mari Mohamed B., âgé de 40 ans et vivant à Stanghella, dans la région de Vénétie, au nord-est de l’Italie, serait en fuite.

Selon le média italien Il Messaggero, il serait «déjà à l'étranger, en France, à destination de l'Espagne, dans l'espoir - peut-être - d'atteindre le Maroc». «Il est monté sur son vélo tôt le matin, le Jour de l'An, avec le gel qui recouvrait encore l'herbe et l'asphalte, et la police a perdu sa trace. Son téléphone portable n'a plus émis de signal à partir de 17 heures le même jour», explique le média. «Pour les enquêteurs, le suspect est en fuite.»

Mohamed B. est concerné par l’enquête diligentée par les autorités italiennes au lendemain de la découverte du cadavre de sa femme. C’est en novembre que son corps a été rejeté par les vagues au large de la mer d’Albarella dans la province de Rovigo. Elle était portée disparue depuis un mois de la localité de Stanghella (commune de Padoue). Âgée de 43 ans, elle n’avait plus été vue depuis le 21 octobre, après avoir déposé sa fille de quatre ans à l’école.

«Au début, l’hypothèse d’un suicide et de querelle familiale avaient été examinées, puis rejetées après les premières enquêtes», explique le média.