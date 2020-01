Royaume-Uni : La difficile représentation de l'islam et des musulmans dans la presse

La représentation de l’islam et des musulmans dans la presse britannique a été «la question la plus difficile» à laquelle ont été confrontés les «chiens de garde» de la presse, indique le Financial Times.

«Je parle pour moi, mais j’ai l’impression que [les musulmans] sont décrits de temps à autres d’une façon avec laquelle [les journaux] n’écriraient tout simplement pas sur les juifs ou les catholiques», a déclaré Alan Moses, qui s’apprête à se retirer, après cinq années, de la présidence de l’Independent Press Standards Organisation (IPSO).

Une déclaration qui intervient deux mois avant le projet de l’IPSO de publier des conseils pour les journalistes lorsqu’ils écrivent sur les musulmans, qui représentent environ 5% de la population de la Grande-Bretagne, selon les données de 2017 du Bureau des statistiques nationales. Le régulateur avait déjà formulé des conseils similaires à l’intention des journalistes qui parlent des personnes transsexuelles et des victimes de crimes sexuels.

Cette décision fait suite à une audition de la commission spéciale des affaires intérieures, l’année dernière, sur l’islamophobie et la presse écrite britannique, au cours de laquelle l’IPSO s’était vu reprocher de ne pas en faire assez pour lutter contre les fausses informations. «Un fait d’actualité choquant impliquant des musulmans en première page, ça fait vendre», avait alors déclaré l’ancienne présidente du parti conservateur, Sayeeda Warsi. Et d’ajouter : «Certains des titres que nous voyons maintenant auraient pu être écrits sur la communauté juive dans les années 1930, et l’ont été.»

L’IPSO a été fondé en 2014. Il réglemente plus de 1 000 journaux britanniques et peut contraindre les membres qui enfreignent le code de l’édition à publier un rectificatif ou à payer une amende en cas de violation grave et systémique. Alan Moses, qui est devenu son premier président en 2014, a déclaré que l’IPSO faisait face à des demandes «constantes» de rendre le code de ses rédacteurs plus strict sur la discrimination.