Appel téléphonique entre le roi Mohammed VI et le roi Abdallah II de Jordanie

Le roi Abdallah II de Jordanie et le roi Mohammed VI ont eu, jeudi, un appel téléphonique pour discuter des moyens de renforcer les relations jordano-marocaines dans divers domaines.

Selon l’agence de presse jordanienne Ammon News, «l’appel téléphonique a également couvert les développements dans la région et l’importance de maintenir la consultation et la coordination au service des meilleurs intérêts des deux pays».

En mars dernier, les deux souverains ont décidé de la mise en œuvre de projets concrets dans des domaines comme les énergies, l’agriculture et le tourisme pour développer la coopération entre le Maroc et la Jordanie. Les questions palestinienne et syrienne ont également été au centre de la rencontre, tenue lors du déplacement, à l’invitation du roi Mohammed VI, du roi Abdallah de Jordanie au Maroc.

Les consultations et la coordination entre le Maroc et la Jordanie ont été visibles lors du déplacement, à Tanger, du chef de la diplomatie jordanienne, Ayman Safadi, en août dernier et sa rencontre avec Nasser Bourita. Un tête-à-tête qui intervenait au moment où une autre réunion réunissait, à Rabat, Jared Kushner, conseiller du président Donald Trump et cerveau du plan de paix américain (Deal du siècle), avec le prince d’Abou Dhabi, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, et le chef de la diplomatie du Sultanat d’Oman, Youssef al-Alawi Abdullah.