Londres : Des slogans islamophobes peints à la bombe près d'une mosquée

Des slogans antimusulmans ont été peints sur un bâtiment à proximité d’une mosquée et d’un centre culturel dans le sud de Londres, a annoncé la police britannique relayée par The Guardian.

Des officiers de police ont été appelés depuis un immeuble près du Centre culturel islamique de North Brixton, sur Brixton Road, à 11 heures mercredi matin à la suite de témoignages faisant état de slogans islamophobes peints à la bombe sur un immeuble près du centre culturel. Une enquête a été ouverte.

«Il est choquant de constater que les crimes de haine affectent des personnes de tous horizons et ont des répercussions sur les communautés de Londres. Tous les membres de nos communautés ont le droit de vaquer à leurs occupations quotidiennes sans crainte de faire l’objet d’abus verbal, physique ou écrit. Le Met ne tolère aucune forme de discrimination, et nous nous engageons à lutter contre ces délits autant que possible», a déclaré le Met, la force territoriale de police responsable du Grand Londres, dans un communiqué.

«Dégoûté d’apprendre que des slogans islamophobes ont été peints à la bombe près du North Brixton Islamic Centre. [Le Met] travaille avec le conseil de Lambeth pour les faire supprimer, mais permettez-moi d’être clair : tous les préjugés sont lâches et les criminels seront confrontés à la loi», a tweeté le maire de Londres, Sadiq Khan.

Disgusted to hear that Islamophobic slogans have been spray painted near the North Brixton Islamic Centre. @metpoliceuk are working with Lambeth Council to have them removed, but let me be clear: all prejudice is cowardly and criminals will face the full force of the law.