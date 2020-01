Belgique : Une soirée du Nouvel An secouée par des faits de délinquance

Dans la nuit du passage de 2019 à 2020, les rues belges ont été le théâtre de plusieurs faits de violence ayant donné lieu à des arrestations, notamment dans le quartier bruxellois de Molenbeek, qui compte une forte communauté de Marocains établis en Belgique.

Selon le média belge Le Soir, plusieurs incendies ont été enregistrés dans la commune de Molenbeek ou encore de Woluwe Saint-Lambert. «Les pompiers sont intervenus mardi en fin d’après-midi pour une voiture et un scooter en feu à Molenbeek-Saint-Jean, selon des informations diffusées par plusieurs médias et confirmées en soirée par un porte-parole des pompiers de Bruxelles», indique le site du quotidien.

A Charleroi, près du centre de Bruxelles, c’est une fusillade qui a éclaté peu après deux heures du matin. «Deux hommes ont été blessés et transportés à l’hôpital», tandis que l’auteur des faits a été interpellé pour les besoins de l’enquête.

Au total, la police belge «a procédé à au moins 180 arrestations administratives et 26 arrestations judiciaires dans les six zones de la capitale durant la nuit de la Saint-Sylvestre», tandis qu’«une vingtaine de voitures ont également été incendiées», indique encore Le Soir.

Les faits de violences ou les arrestations dans la nuit du passage au Nouvel An sont de plus en plus observés dans les grandes villes de différents pays, notamment au Maroc, où ces périodes de fête sont souvent accompagnées de mesures spéciales de sécurité.