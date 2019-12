Maroc : Liberté provisoire pour le journaliste Omar Radi

Le journaliste et militant Omar Radi / DR.

Déféré devant le tribunal de première instance de Casablanca, jeudi dernier pour «outrage à magistrat», le journaliste Omar Radi est désormais poursuivi en liberté provisoire.

Selon ses avocats, contactés ce mardi par Yabiladi, le militant «devrait sortir de prison d’ici l’après-midi», après que les juges ont approuvé le recours déposé face à un premier refus de cette requête.

.@OmarRADI sera poursuivi en état de liberté. Information confimée à https://t.co/v3ZaS1Hrz5 par son avocat Me. Omar Benjelloun. pic.twitter.com/Vcm8h1YadH — 2M.ma (@2MInteractive) December 31, 2019

A rappeler que la demande de sa libération a été initialement rejetée la semaine dernière, Omar Radi ayant été poursuivi en état d’arrestation depuis jeudi, malgré son état de santé.

Lors de sa première audience, Me Omar Bendjelloun et Me Saïd Benhammani ont indiqué à Yabiladi avoir demandé un report pour préparer le dossier, mais également plaider pour la liberté provisoire. A l’issue de l'audience, les juges ont également fixé la prochaine audience au jeudi 2 janvier 2020.

Dans la foulée, la mobilisation s’est organisée, donnant lieu à un comité national de défense des détenus d’opinion, à commencer par le journaliste, ainsi qu’un comité local à Casablanca pour le suivi du cas du militant et de son procès.

Depuis dimanche, des sit-in de solidarité ont été organisés à Rabat puis à Agadir, ainsi qu'à Paris et à Bruxelles.