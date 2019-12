Taroudant : la communauté juive célèbre la Hiloula de Rabbi David Ben Barroukh

Les festivités religieuses et les activités festives marquant la célébration du moussem annuel du rabbin David Ben Barroukh ont débuté, dimanche à Aghzou N'bahamou, dans la commune de Tinzirt (province de Taroudant).

Plusieurs membres de la communauté juive, venus de différentes villes et régions du royaume mais aussi de l’étranger, ont assisté à la cérémonie d’ouverture du moussem, marquée par la présence du Wali de la région de Souss-Massa et gouverneur de la préfecture d'Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, du gouverneur de la province de Taroudant, Lahoucine Amzal, et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Les membres de la communauté juive affluent chaque année en grand nombre (hommes, femmes et enfants) au mausolée de ce saint juif pour célébrer leur rituel et participer aux cérémonies religieuses et aux activités festives organisées à cette occasion.

Le mausolée a été doté de structures et bâtiments pour accueillir les pèlerins qui arrivent par groupes sur les lieux tout au long du moussem, et pour assurer son bon déroulement dans une ambiance de recueillement et de communion.

Lors de cette manifestation religieuse, les membres de la communauté juive récitent des chants religieux et élèvent des prières implorant le Tout-Puissant d'accorder santé, longue vie et gloire au roi Mohammed VI.