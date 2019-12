Malaga : Une famille transforme un héritage en maison pour mineurs isolés

Plutôt que de vendre leur propriété héritée de leur grand-père paternel ou d’en faire une structure touristique comme c’est le cas pour nombre d’anciennes maisons à Malaga, Francisco Salcedo et ses frères ont opté pour investir dans une action sociale. Ainsi, ils ont fait don de leur propriété à l’ONG Málaga Acoge, qui y mène des travaux pour y accueillir cinq mineurs isolés, dont deux marocains.

«Nous avons considéré qu’il serait plus important d’en faire un projet social que d’en faire un logement touristique de plus», a expliqué récemment Francisco Salcedo, un ingénieur à la retraite, à El Diario. Ainsi, les jeunes garçons pourront avoir un domicile fixe, ce qui facilitera leur installation en Espagne, la continuité de leurs études secondaires puis leur intégration au marché du travail

Située dans le quartier de Lagunillas à Málaga, la maison servira en effet d’hébergement pour ces lycéens qui suivent cours scolaires et séances d’accompagnement pour trouver plus tard un emploi, ce qui a été difficile d’effectuer jusque-là, dans le centre où ils sont encore accueillis. «Dans le centre d’accueil, il faut quotidiennement sortir à 8h et rentrer à 21h. Entre temps, on peut passer toute la journée dans la rue alors qu'on ne veut que se reposer, une fois rentré, sans faire d’activités», explique Waïl, l’un des bénéficiaires de l’initiative.

«Si les garçons peuvent avoir un endroit pour se considérer à la maison, cela leur donnera de la stabilité», souligne pour sa part le donneur, qui a trois autres maisons dans différents quartiers de la ville, accueillant un total de 21 bénéficiaires. Pour faciliter leur intégration, ils suivent également des cours particuliers en langue espagnole.

La maison, dont le premier acte a été accordé par le marquis de Larios en 1906, nécessite une restauration dont le budget atteint les 50 000 euros, dont une partie sera assurée par des dons. Elle sera totalement rééquipée et rebranchée à l’électricité.