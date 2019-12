Espagne : Une interview du ministre de l’Intérieur fait l’impasse sur la crise des frontières maritimes

Le ministre espagnol de l’Intérieur a accordé une interview à ABC, réservée exclusivement à l’immigration. Bien entendu, Fernando Grande-Marlaska Gómez n’a pas tari d’éloges sur les efforts déployés par le Maroc pour réduire les arrivées le nombre de pateras sur les côtes andalouses de 52% en 2019 par rapport à une année auparavant.

«Le Maroc est un partenaire fiable. Nous avons transmis à l’Europe la réalité et ils l’ont bien comprise, à savoir que le Maroc souffrait de flux migratoires importants de personnes subsahariennes. Il a régularisé plus de 50 000 et continue de faire face à une pression migratoire», a expliqué l’ancien juge du tribunal de l’Audience nationale à Madrid.

Par ailleurs, l’interview est l’absence totale de toute référence à la crise des frontières maritimes. Bizarrement, le média de droite a fait l’impasse sur l’adoption, le 16 décembre, par les députés de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants de deux projets établissant la souveraineté du Maroc sur les eaux du Sahara occidental.

Cette «absence» cadre parfaitement avec le silence général en Espagne à la fois de la part du gouvernement et des grands partis sur ce sujet. Depuis le 16 décembre, aucun ministre du cabinet Pedro Sánchez ne s’est prononcé officiellement et à visage découvert sur cette question, privilégiant les canaux diplomatiques pour un dénouement heureux de la crise.