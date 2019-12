Après l’achat de 25 F-16 par le Maroc, l’Algérie commande 42 Sukhoi à la Russie

La course à l’armement entre l’Algérie et le Maroc se poursuit sans relâche. Alors que l’année 2019 s’apprête à tirer sa révérence, le voisin de l’Est a commandé à la Russie, son principal fournisseur, 42 avions de combats : 14 Sukhoi 57, 14 Sukhoi 34 et 14 Sukhoi 35, indique un site algérien de défense, ainsi que plusieurs médias internationaux, dont des russes.

«Une option pour deux autres escadrons de 14 appareils pour chaque type d’avion a aussi été signée pour palier au retrait naturel d’appareils de la flotte de l’armée de l’air à l’avenir», ajoute la même source.

Le contrat d’acquisition a été conclu en été dernier après la visite d’une délégation de l’armée de l’air algérienne à Moscou. La réception des nouveaux avions est prévue en 2025.

Un déplacement qui intervenait seulement quelques mois après la double annonce de l’achat par le Maroc, en mars dernier, de 25 nouveaux avions F-16 de type D Block 72 pour un coût de 3,787 milliards de dollars et la rénovation de 23 F-16 existants en vue de les équiper de la configuration du F-16 V pour 985,2 millions de dollars.

En 2019, le royaume a commandé des Etats-Unis un total de 10,3 milliards de dollars essentiellement pour son armée de l’air.