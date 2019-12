Maroc : Le prince Moulay Hicham réagit au procès du journaliste Omar Radi

Le procès du journaliste marocain Omar Radi est le «dernier épisode» d’une série de violations sucessives des droits de l'Homme au Maroc, en particulier la liberté d'expression et d’opinion. C’est ce qu’a déclaré ce samedi le prince Moulay Hicham.

Dans un post sur sa page Facebook, il a affirmé qu’«avoir l'arsenal juridique nécessaire pour protéger les institutions nationales est une chose mais l’utiliser en permanence pour écraser le débat public sur les préoccupations et les contraintes, qui ne peuvent être traitées qu’avec le débat dans une société libre, en est une autre».

Pour lui, «le développement humain et la croissance économique figurent parmi les questions urgentes et majeures à l'ordre du jour national en raison de la détérioration générale». Ces questions «ne peuvent être traitées de manière approfondie et sérieuse sans garanties claires que la liberté d'expression et d’opinion, entre autres droits de l'Homme, resteront protégées par la Constitution», a-t-il ajouté. Et de considérer que «ceux qui pensent que restreindre ces libertés est justifiable pour le service de l’institution royale se trompent».

Le cousin du roi Mohammed VI a estimé que les institutions nationales sont «critiquées par les citoyens ordinaires en raison de l'absence d’intermédiaires sociétaux crédibles à travers lesquels ils peuvent exprimer leurs frustrations et leurs angoisses et établir un dialogue». «La capacité du citoyen concernant son droit à l'expression individuelle est la dernière chose qui lui reste en tant que moyen d'expression et de participation et c'est un droit garanti par la constitution», insiste-t-il.

«Confisquer ce droit conduira inévitablement à un conflit ouvert et contrairement à ce que certains croient, aucune stratégie de pression ou d'intimidation ne peut restaurer la situation telle qu'elle était précédemment», conclut-il.