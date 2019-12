Côtes espagnoles : Des migrants marocains, algériens et subsahariens sauvés

Sept bateaux avec 86 migrants à bord ont été aidés depuis vendredi après-midi lorsque ces embarcations ont tenté d'atteindre les côtes espagnoles. Selon l’agence espagnole EFE, il s’agit de deux embarcations arrivées aux Îles Canaries, deux à Grenade et les trois au niveau des côtes près de Murcie.

Plus de la moitié de ces personnes ont atteint l'archipel des Canaries à bord de deux navires. Le premier intercepté au nord-est de Lanzarote, où le navire de sauvetage maritime Salvamar Al Nuir a sauvé 21 migrants d'origine maghrébine, tous des hommes. L’un des occupants serait un mineur, précise-t-on. L'autre a été localisé à l'ouest de Gran Canaria, lorsque les services de sauvetage ont secouru 24 migrants d'origine subsaharienne : 18 hommes, trois femmes, un enfant et deux bébés.

Le personnel de sauvetage maritime a secouru ce samedi matin et transféré au port de Motril (Grenade) huit personnes d'origine maghrébine, dont une femme, qui occupaient une patera interceptée au sud de la côte de Grenade. Le service maritime de la garde civile avait déjà intercepté une autre embarcation près de la côte de Grenade vers 23h00 du vendredi, occupée par 11 autres personnes, également d'origine maghrébine.

Pendant ce temps, la recherche d’un migrant porté disparu le jour de Noël alors qu'il tentait de nager pour atteindre une plage de cette province après s'être jeté d'un petit bateau est restée infructueuse.

A Murcie, la délégation du gouvernement a indiqué ce samedi que la garde civile et le sauvetage maritime, avec le soutien de la police locale de Carthagène et d'Aguilas, ont assisté vendredi 22 autres migrants arrivés à bord de trois bateaux. Ils ont également localisé trois autres personnes sur la plage de Calabardina, qui auraient atteint la côte mercredi. Sur ces 25 migrants assistés, qui rejoignent les 122 sauvés le 25 décembre, trois sont des femmes et vingt hommes de nationalité algérienne, ainsi que deux hommes d'origine marocaine, tous adultes.

Enfin, deux autres migrants arrivés vendredi à Alicante à bord d’embarcation ont été assistés par la Croix-Rouge, conclut EFE.