Casablanca : Sorcellerie et reptiles lors du démantèlement de baraques à Souk Jmiaâ

Plusieurs éléments des forces auxiliaires ont procédé, tôt dans la matinée de mardi, au démantèlement de dizaines baraques qui squattaient l'espace public à souk Jmiaâ situé dans le quartier Derb Soltane de Casablanca.

Ainsi, selon Assabah, c’est sous la supervision directe du gouverneur d’El Fida-Mers Soltane, et avec l’assistance des caids et pachas des arrondissements de cette préfecture que cette opération s’est déroulée.

Toutefois, les autorités auraient été rapidement surprises, en découvrant que les petites baraques des charlatans cachaient d’autres chambres secrètes. Celles-ci abritaient des séances de sorcellerie et autre magie noire, précise le quotidien.

«Dans ces chambres, les forces auxiliaires ont découvert, en plus d’une panoplie de produits bizarres, des serpents par dizaines, des scorpions, des tortues qui pullulent dans des cages et bocaux et qui servent justement d’outils de travail à ces magiciens et sorciers», précise le quotidien.

De plus, «des centaines de photos d’hommes et de femmes nus, de jeunes et d’enfants portant des signes "exorcistes" sur le corps ont été également saisies lors de cette opération ayant duré de 8h du matin jusqu’à 14h de l’après-midi», conclut le journal cité par Le360.