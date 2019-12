Le Maroc accueillera en 2021 la deuxième édition des jeux maghrébins de la jeunesse

Les premiers et deuxièmes jeux maghrébins de la jeunesse seront organisés respectivement en 2020 en Tunisie et en 2021 au Maroc.

Cette décision a été prise par les présidents des comités nationaux olympiques de la zone nord relevant de l'Association des comités nationaux olympiques africains (ACNOA), lors d'une réunion tenue la semaine dernière au siège du Comité national olympique Tunisien (CNOT).

Ces jeux serviront de bonne préparation aux jeunes athlètes de la région pour les prochains jeux olympiques de la jeunesse -JOJ Dakar 2022, selon les responsables des comités nationaux olympiques.

Par ailleurs, la réunion a permis de mettre en place le programme d'activités de la zone nord pour 2020 et 2021 comprenant notamment des séminaires et conférences dans les domaines de l'arbitrage, la gouvernance et la presse sportive.

Il a été souligné à cette occasion, la nécessité d'appuyer le travail de l'ACNOA dans la diffusion et la promotion de la culture et de l'éducation olympiques.