Maroc : Le CESE plaide pour une nouvelle génération de services publics

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) plaide, dans son rapport relatif au nouveau modèle de développement du Maroc, pour une nouvelle génération de services publics performants et accessibles.

Ces services devraient être basés sur la responsabilisation des acteurs et tirer parti de l'opportunité de la transformation digitale, selon ce rapport adopté à l'unanimité en Assemblée générale et rendu public jeudi.

Pour le conseil, l'Etat doit déployer les moyens de réalisation de cinq axes stratégiques afin de garantir aux citoyens le plein et égal exercice de leurs droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux au même titre que leurs droits civils et politiques.

Il s'agit, selon le CESE, de «garantir une offre de soins de santé de qualité couvrant l'ensemble du territoire et profitant à tous les citoyens», de «sécuriser les droits des citoyens à une justice probe, fiable et efficacement protectrice de la dignité, des libertés et des droits fondamentaux des justiciables», «d'assurer le droit des citoyens à un service de transport collectif étendu, sûr et de qualité», de «garantir l'accès à un logement décent et un cadre de vie digne» et «d'ériger l'accès à la culture et aux sports en causes prioritaires en investissant dans les infrastructures, les équipements et la valorisation des talents».

Le CESE préconise aussi d'améliorer la gouvernance du système de santé, d'assurer une couverture maladie universelle, de réorganiser le système de soins autour d'une offre de soins publique de qualité, de développer le partenariat public-privé et d'assurer le développement quantitatif et qualitatif des ressources humaines.

Il recommande également la facilitation de l'accès à la justice, la réduction des délais des procès et l'accélération de l'exécution des jugements, outre la garantie de l'effectivité des droits, de la sécurité judiciaire et la réforme de la justice pénale et familiale.

Ce rapport a été établi selon une démarche participative en faisant intervenir 58 acteurs et un sondage de plus de 5 800 citoyens.