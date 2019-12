Meknès : Des étudiants arrêtés pour soupçons de préparation d'actes criminels

Le service préfectoral de la police judiciaire de Meknès a arrêté, jeudi après-midi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, huit étudiants en possession d'un grand lot d'armes blanches, pour leur implication présumée dans la préparation et la planification d'actes criminels, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les mis en causes, appartenant à une faction estudiantine, ont été interpellés dans une chambre louée d'une maison au quartier Zitoune à Meknès, indique le communiqué. L'opération de perquisition a permis la saisie de 13 machettes de grande taille, cinq coutelas, une hache, quatre chaînes en fer et 12 bâtons en bois, en plus d'une voiture, de plusieurs gants et cagoules.

Les investigations menées par les services de sécurité ont démontré qu'il s'agit d'un groupe d'étudiants provenant de la ville de Fès. Il auraient eu l'objectif de préparer des agressions physiques dans le cadre d'un règlement de comptes contre une fraction estudiantine adversaire, avant leur arrestation et la saisie des armes blanches et de la voiture dans laquelle ils se déplaçaient.

Le pointage dans la base de données des personnes recherchées a révélé que trois des des concernés faisaient l'objet d'un avis de recherche national pour rassemblement armé et violence contre des fonctionnaires publics lors de l'exercice de leurs fonctions, souligne la DGSN. De ce fait, l'ensemble des suspect a été mis en garde à vu pour les suites de l'enquête.