Maroc : Les enfants atteints de cancer seront pris en charge gratuitement

Le ministère de la Santé a annoncé, ce jeudi, le lancement de l'initiative visant une prise en charge gratuite pour tous les enfants âgés de moins de cinq ans et atteints de cancer dans les établissements de santé publics et hospitaliers.

Dans un communiqué consulté par Yabiladi, le ministère indique que cette initiative s'inscrit dans le cadre des directives royales sur la compatibilité des législations nationales avec les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment ceux relatifs aux droits de l'enfant et leurs protocoles facultatifs. Elle s’inscrit aussi dans le cadre de la mise en place des recommandations de la 16e Conférence nationale des droits de l'enfant, qui s'est tenue entre le 20 et le 23 novembre 2019 à Marrakech.

«Le ministère de la Santé a décidé d'institutionnaliser le traitement et la gratuité de la prise en charge des maladies cancéreuses touchant les enfants de moins de cinq ans, qui ne bénéficient pas d'une couverture maladie dans le cadre du régime d'assurance obligatoire de base pour la maladie», explique le communiqué.

A cette fin, le ministère de la Santé a appelé, au niveau du système national de santé, en particulier des établissements hospitaliers, à prendre les mesures nécessaires et appropriées pour faciliter le libre accès aux soins préventifs et curatifs, et pour assurer la prison en charge des enfants de moins de cinq ans atteints de cancer.

A cet égard, le département a appelé les directions régionales et provinciales de la santé et les centres hospitaliers universitaires à mettre en place des mesures pour aller de l'avant dans l'institutionnalisation de la gratuité du traitement et de la prise en charge du cancer chez les enfants de moins de cinq ans, conclut le communiqué.