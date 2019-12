Maroc : Le RNI enquête sur des allégations de harcèlement sexuel

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) a annoncé avoir soumis le dossier d’allégations sur un harcèlement sexuel à l’encontre de l’une de ses coordinatrices locales au conseil disciplinaire régional du parti à Taourirt. Une mesure qui intervient après la publication d’une vidéo par la concernée, qui s'est plaint de se voir interdite l'accès au bureau de sa formation dans cette ville sans «contrepartie».

En d’autres termes, la coordinatrice nommée Ihsane Hassani accuse une personne de pressions et de chantage, déclarant que l’homme en question l’aurait empêchée d’accéder au local si elle ne cédait pas aux avances sexuelles d’«un parlementaire».

Dans un communiqué consulté par Yabiladi, le RNI exprime sa surprise face aux révélations et indique que son coordinateur régional, Mohamed Aujjar suit ce dossier de près. «Ces investigations seront menées jusqu’au bout, quitte à saisir les autorités judiciaires compétentes», promet le parti dans son document.

Celui-ci note que le RNI «est un parti d’institutions ouvert à toutes et à tous» et que sa gestion est «régie par des textes et des lois», refusant ainsi toute atteinte à son image.