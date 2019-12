Maroc : Lz3er ou l’hymne d’une jeunesse perdue

Dans une nouvelle chanson publiée sur YouTube ce jeudi, le rappeur Lz3er est revenu avec un nouveau tube inspiré par la chanson des supporters Green Boys, les ultras du Raja Casablanca, intitulé «Fi Bladi Delmouni».

Débutant sa chanson en insistant sur le «le respect du citoyen» et Lmawt lkhawana (mort aux traitres), il y évoque la situation de la jeunesse et fustige l’absence d’ «égalité des chances» et de «dignité». Il chante ainsi la «mort aux traitres et aux spoliateurs» de l’argent public, comme refrain de son nouveau tube.

Mais le rappeur y ajoute une rétrospective musclée sur les années de plomb, citant la prison secrète de Tazmamart et le centre de détention Derb Moulay Chérif, glissant au passage une référence aux hiraks, lorsqu’il évoque les «gens de Jerada et du Rif»

Lz3er critique notamment la «privatisation de l’enseignement», les failles des secteurs de la Santé et de l’Habitat et l’absence d’«équité sociale». «Mes paroles exploseront les lobbys qui partagent le Maroc et s’accaparent des richesses», chante-t-il, avec davantage de références aux procès politiques récents, citant les dossiers des journalistes Taoufik Bouachrine et de Hamid El Mahdaoui et appelant à la libération du rappeur Gnawi.

Lz3er enchaîne en revenant notamment sur la fameuse déclaration de Mohamed Boussaid, alors ministre de l’Economie lorsqu’il a qualifié les boycotteurs des trois marques marocaines de «Madawikh». Il décoche également des flèches à l’adresse d’Aziz Akhannouch, critiquant sa dernière sortie, lorsqu’il a appelé, depuis Milan en Italie, à «rééduquer» certains Marocains.

«Le boycott jusqu’à la mort», déclare-t-il en dénonçant la corruption et exposant la «grogne sociale». Il s’agit, par ailleurs de sa deuxième chanson après l’arrestation et la condamnation du rappeur Gnawi, à qui il exprime une nouvelle fois sa solidarité en appelant à sa libération.