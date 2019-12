Maroc : Des membres de l'Istiqlal appellent à la célébration officielle du nouvel an amazigh

A son tour, l’Istiqlal surfe sur les revendications de la célébration officielle par l'Etat du nouvel an amazigh. Une centaine de membres du conseil national ont adressé, en ce sens, une pétition au secrétaire général. Une demande dans laquelle ils appellent Nizar Baraka et les deux groupes du parti au Parlement de plaider en faveur de cette cause.

Les signataires rappellent que leur requête est conforme au mémorandum adressé en 2013 à l’ancien chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, et au meeting organisé par la Balance le 5 janvier 2015 à Ajdir, relevant de la province de Khénifra.

Une rencontre au cours de laquelle Hamid Chabat, l’ex-homme fort de la Balance, avait décrété le 13 janvier, date marquant le début de l’année amazighe, jour férié totalement rémunéré pour l’ensemble des salariés dans les sièges de l’Istiqlal sur tout le territoire marocain, dans l’imprimerie Arissalat et dans les quotidiens Al Alam et son pendant francophone L’Opinion.

Cette décision a été prise alors que les relations avec le PJD étaient tendues. Deux années auparavant, le PI avait en effet basculé dans les rangs de l’opposition. Toutefois, cette proximité avec les demandes des mouvements amazighes a vite été reléguée aux oubliettes après que Chabat ait renoué avec les islamistes de la Lampe suite à son désaccord avec le PAM dans la foulée des résultats des élections communales et régionales du 4 septembre 2015.