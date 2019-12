Un accord au PAM scelle la fin de l’ère Benchamach

Après des mois de confrontations par médias interposés et devant les tribunaux, les deux courants, «L’Avenir» et «Légitimité» qui se disputaient le leadership au sein du PAM, ont convenu d’enterrer la hache de guerre et «d’ouvrir une nouvelle page».

Un communiqué du bureau politique du Tracteur, publié mercredi soir, annonce une réunion pour le 4 janvier 2020 de la commission préparatoire du 4e congrès sous «la présidence de Samir Goudar et avec la participation de tous ses membres». L’instance aura à fixer la date du prochain conclave et le lancement du processus de sélection des congressistes.

Cette réconciliation était prévisible, notamment après que la Cour d’appel de Rabat ait prononcé le 4 décembre un verdict en faveur des opposants à la ligne du secrétaire général du parti, fragilisant davantage sa position.

La prochaine phase sera marquée par le début des tractations pour l’élection d’un successeur à Hakim Benchamach qui devrait être choisi au sein du courant «L’Avenir». La présidente du conseil national, Fatima-Zahra El Mansouri, et le député Abdellatif Ouahbi ont les faveurs des pronostics. Une possible victoire de ce dernier pourrait rapprocher le PAM et le PJD.

En moins de douze ans d’existence sur la scène politique, le PAM se prépare ainsi à élire son 6e secrétaire général, après Hassan Benaddi, Mohamed Cheikh Biadillah, Mustapha Bakkoury, Ilays El Omari et Hakim Benchamach. Un élément révélateur de l’instabilité qui frappe cette formation.