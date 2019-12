Un Noël marqué par des visites de jeunes marocains aux églises du royaume

La rencontre entre jeunes catholiques et musulmans dans une église à Mohammedia. / Ph. Vatican News

Une centaine de jeunes, en grande majorité des Marocains, ont visité dimanche plusieurs églises situées dans six villes marocaines, à l’occasion de Noël.

Ainsi, selon Vatican News, l’objectif était d’y effectuer «un échange de salutations» alors que les chrétiens ont célébré cette semaine la naissance de Jésus de Nazaret. Ces visites sont survenues à Rabat, Marrakech, Casablanca, Mohammadia, Fès et Tanger, explique le média.

«De la visite du Pape, un nouvel esprit de dialogue a commencé», a déclaré le Père Manuel Corullòn, gardien franciscain à l'église Saint-François d'Assise à Rabat.

Il a rappelé que ces jeunes sont venus pour «partager» avec leurs confrères chrétiens, «pour saluer aussi les jeunes de la communauté chrétienne, pour faire des vœux de Noël». «C'était un acte très significatif et aussi prophétique, je pense, pour le dialogue et la rencontre. Beaucoup de musulmans qui sont à côté de nous, qui nous connaissent, qui travaillent ou collaborent avec nous sont vraiment très attentifs ces jours-ci, pour nous souhaiter un joyeux Noël», a-t-il ajouté.

Revenant sur la visite du Pape François au Maroc, Père Manuel Corullòn a assuré que ce déplacement «continue d'être une référence importante pour de nombreux Marocains, notamment pour la rencontre du Pape avec le Roi, qui a été un moment très fort de dialogue interreligieux». «Tous les Marocains ont été très attentifs à ce qui a été dit et continuent de parler de cette rencontre et de la nécessité de passer de la tolérance à la connaissance mutuelle et au partage des nombreuses valeurs qui nous unissent», conclut-il.