Maroc : Une campagne humanitaire visant les sans-abris à Tinghir et sa province

Dans la ville de Tinghir, les autorités locales, en coordination avec plusieurs instances, dont la Commission régionale de l’Entraide nationale, ont lancé une campagne pour loger les «sans-abris» qui se trouvent dans des situations difficiles dans les rues de la ville de Tinghir.

Selon des sources médiatiques, c’est depuis des semaines qu’une commission mixte se penche sur cette problématique, en recueillant des sans-abris des rues avant de les transférer dans des maisons d’étudiants et des centres de protection sociale situés dans certains provinces afin de les protéger contre la vague de froid sévère que connait la ville et sa province.

Une source de ladite commission a déclaré que cette campagne humanitaire s'inscrit dans un contexte où le nombre des sans-abris serait en hausse dans la ville de Tinghir et dans certains collectivités territoriales de la province, qui connaît une grave vague de froid à cette période de l'année, menaçant ainsi la vie de ces personnes.

La même source a ajouté que des patrouilles nocturnes tout au long de la semaine à partir de dix heures du soir sont effectuées. Les personnes concernées sont transférées auxdits centres, qui se chargent de les héberger et de les nourrir, tandis que certains cas sont transférés à abri à l'hôpital régional de Tinghir pour vérifier leur santé et leur état psychologique et s'assurer qu'ils sont exempts de maladies.

Cette campagne humanitaire, supervisée par les autorités locales, vise à loger ce groupe vulnérable vivant sans abri, à le protéger des vagues de froid et à lui apporter une assistance médicale et psychologique, conclu-t-on.