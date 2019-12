Football : Suspension à vie pour un arbitre marocain

Un arbitre marocain a été suspendu par la FIFA, pour avoir sifflé quatre sanctions douteuses. La décision a été rendue par la Fédération internationale de football association (FIFA), ce qui a fait réagir les responsables du football national, par le biais de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Dans un récent communiqué, l’institution qualifie en effet les décisions de la collégiale de «graves erreurs».

Le même document rappelle que l’arbitre concerné est Hicham Tiazi, âgé de 44 ans. Selon la FIFA, il est suspendu à vie pour avoir sifflé quatre pénalités lors d’un match de première division marocaine, dont trois en faveur de l’équipe qui a fini par remporter la rencontre. Le média espagnol Mundo Deportivo souligne que cette victoire était plus que discutable».

Pour sa part, la FIFA évoque des «performances médiocres et de graves erreurs» d’arbitrage qui «ont affecté» l’issue du match, disputé samedi dernier entre l’Olympique Khouribga et le Youssoufia de Berrechid, et qui s’est soldé par une nette victoire pour le premier (4-1). Une performance qui a fini par provoquer la fin de carrière de l’arbitre marocaine.