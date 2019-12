Maroc : Nezha El Ouafi a-t-elle appelé à l’«institutionnalisation de la religion juive» ?

«Une ministre marocaine appelle à "l’institutionnalisation de la religion juive"». Tel est le titre choisi par des médias israéliens et marocains, dont Times Of Israel et Le Desk, pour évoquer la dernière sortie médiatique de la ministre marocaine chargée des MRE, Nezha El Ouafi.

Ils reprennent ainsi une information publiée, la veille, par Article19, lui-même citant un média arabophone. Selon ce dernier, la ministre qui s’exprimait à l’ouverture de l’Université d’hiver pour les enfants des MRE, tenue le weekend à Ifrane, a plaidé pour cette «institutionnalisation», tout en rappelant l’histoire des Marocains de confession juive à l’époque de la Shoah.

Mais il semble que les propos de Nezha El Ouafi soient sortis de leur contexte. A en croire l’intervention de la ministre devant les enfants MRE, postée sur la page du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi a évoqué en général l'histoire du Maroc, mettant en avant le vivre-ensemble au sein de la société marocaine.

L'«institutionnalisation» de la religion juive n'a été citée que comme un exemple

Elle a aussi cité quelques étapes historiques, en appelant les jeunes MRE à s’enquérir de l'histoire de leur pays d’origine. Plaidant pour un «traitement de la migration avec un regard de la citoyenneté», la ministre a donné comme exemple la réaction du sultan Mohammed Ben Youssef, à l’époque de la shoah et comment il a sauvé les juifs marocains. «Je vous appelle à en prendre connaissance», a-t-elle ajouté avant citer l’existence d’une institutionnalisation de la religion juive au Maroc.

«Avant, il y avait des tribunaux rabbiniques dans plus de 24 villes. Les juges étaient nommés par décret royal et passaient des concours comme les autres juges. Les greffiers et les adouls étaient aussi choisis par concours, avec une égalité des chances. La différence était cette reconnaissance de l’autre et des différentes cultures et religions.» Nezha El Ouafi

Rappelant que Casablanca garde toujours son tribunal rabbinique, la ministre a affirmé avoir eu l’expérience de travailler avec des citoyens marocains de confession juive sur un dossier. «Ils avaient ramené des documents de ce tribunal. C'était pour moi non pas une découverte mais une fierté», a-t-elle ajouté.

«Lors de la réforme de la Moudawana, Sa Majesté le Roi avait donné ses instructions pour veiller également à réformer le code de la famille pour les juifs marocains. C’est une institutionnalisation d’une religion de façon naturelle. La base est d’institutionnaliser les droits des individus sans se soucier de leurs cultures, car c’est un droit», a-t-elle conclut.