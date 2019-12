Roumanie : Un Marocain et un Algérien arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre la Hongrie

Un poste de frontière entre la Roumanie et la Moldavie en 2011. / Ph. Daniel Mihailescu - AFP

Les gardes-frontières du secteur de la police des frontières de Curtici, ville à l’Est de la Roumanie, ont annoncé ce mardi avoir arrêté un ressortissant marocain et un autre algérien qui voulaient rejoindre la Hongrie, à pieds.

«Le 23.12.2019, vers 21h30, les gardes-frontières ont détecté, à la suite d'une action dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale dans la zone de responsabilité, deux hommes qui marchaient vers la frontière avec la Hongrie», écrit la police roumaine des frontières.

«N'ayant pas justifié leur présence dans la zone frontalière, ils ont été transportés au siège du secteur de la police des frontières pour enquête. Lors des contrôles préliminaires, les gardes-frontières ont établi que les personnes concernées étaient des citoyens du Maroc et de l'Algérie, âgés respectivement de 28 et 30 ans, et ont déclaré qu'ils avaient l'intention de rejoindre la Hongrie», explique-t-on de même source.

Les gardes-frontières affirment enfin la poursuite des enquêtes en suivant les mesures légales requises.