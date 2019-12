Tops & Flops des footballeurs marocains du monde : El Ouadi, Kandouss, El Yamiq et Saïss

Les tops



Abdelkebir El Ouady revit en Egypte

Dans le cadre de la neuvième journée de Premier League en Egypte, le Wadi Degla FC recevait l'ENPPI. Le WDFC s'incline à domicile (2-3), malgré l'ouverture du score de Abdelkebir El Ouadi. C'est le premier but de l'attaquant marocain en neuf matchs, sans compter les deux passes décisives qu'il a délivrées. Passé par le Moghrèb de Fès, le Raja de Casablanca et l'IRT de Tanger, El Ouadi aujourd'hui âgé de 26 ans est à la recherche d'un second souffle, qu'il pourrait bien trouver en Egypte.

Ismail Kandouss marque avec le RUSG

Ismail Kandouss, espoir marocain de l'Union Saint Gilloise, est buteur ce week-end, contre Roeselare. Le RUSG, pensionnaire de deuxième division belge, a arraché le match nul et comptabilise 31 points, à 5 unités seulement du leader, le Royal Excelsior Virton. C'est le deuxième but du défenseur central depuis le début de saison. Ismael est international marocain U23.

Les flops



Où est passé Jawad El Yamiq ?

Avec seulement trois matchs joués en Serie A, Jawad El Yamiq est aux abonnés absents. La dernière apparition du défenseur marocain remonte au 20 octobre contre Parme (victoire de Parme 5-1). Arrivé au Genoa en 2017, Jawad manque de temps de jeu. Il devrait quitter son club dès le prochain mercato.

Quelques clins d'oeil :

Hakim Ziyech se promène en Eredivisie. Il a marqué et délivré une passe décisive lors de la large victoire de l'Ajax Amsterdam contre Den Haag (6-1). L'Ajax est toujours leader du championnat avec 44 points.

Romain Saïss a marqué contre Norwich city, pour le compte de la 18e journée de Premier League en Angleterre. Les Wolves se sont imposés avec un sxore de deux buts à un, ce qui les fait passer à la sixièmes place du classement.

Achraf Hakimi est passeur décisif pour Mario Gotze contre Hoffenheim (défaite 2-1). Malgré ce mauvais résultat, le BVB reste quatrième de Bundesliga avec trente points.

Yousef Ennesyri inscrit son quatrième but de la saison ce week-end contre le RCD Espanyol. Leganes s'impose sur le score de deux buts à zéro. Ainsi, il aura enregistré sa troisième victoire de la saison.