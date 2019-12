Maroc : La campagne pour lutter contre le cancer fait réagir des élus PJDistes

En réaction à la campagne lancée sur les réseaux sociaux exigeant l'intervention du gouvernement afin de soutenir un traitement des patients atteints du cancer, des parlementaires ont adressé des questions au ministre de la Santé sur la souffrance de ces Marocains.

Ainsi, selon Alyaoum 24, des parlementaires du Parti de la justice et du développement (PJD) ont interrogé Khalid Ait Taleb sur «l’augmentation alarmante du nombre de personnes atteintes de divers types de cancer, en particulier celles atteintes de cancer du sein et du col de l'utérus».

Les parlementaires insistent sur la gravité de la maladie ainsi que des grandes souffrances pour les personnes atteintes et leurs familles, en plus du coût du traitement extrêmement cher, ajoutant que ce qui augmente la souffrance des personnes touchées est le nombre limité de centres de traitement et le prix élevé des médicaments, en particulier dans les zones rurales et loin des grandes villes.

Les parlementaires ont ainsi demandé au ministre d’exposer les grandes lignes du programme de son département pour lutter contre cette maladie mortelle, y compris la sensibilisation et les mesures à mettre en place.

Il y a quelques jours, un groupe de femmes se surnommant «les guerrières» a commencé à poster des vidéos de témoignages sur les réseaux sociaux, pour faire part de leurs expériences d’accès aux soins et à la prise en charge de leurs cancers, dans le cadre d’une campagne exigeant la mise à disposition des médicaments nécessaires ainsi qu’une prise en charge rapide pour les séances de chimiothérapie et de radiothérapie.