Asilah : Dix ans de prison pour viol et séquestration d’une adolescente vivant aux Pays-Bas

La semaine dernière, la Cour d’appel de Tanger a prononcé un total de dix ans de prison ferme à l’encontre de membres d’une même famille habitant à Asilah, pour détournement de mineur, viol, enlèvement et séquestration sous la menace. Ainsi, le premier accusé, âgé de 20 ans, a écopé de six ans de réclusion, tandis que sa mère a été condamnée à quatre ans.

Selon des informations du site arabophone Alyaoum24, les faits remontent à août dernier, lorsque la jeune fille vivant aux Pays-Bas a fait connaissance de l’accusé, par le biais des réseaux sociaux. Le jeune homme a commencé ensuite à lui envoyer des messages d’admiration puis a tenu à la voir, lorsqu'elle était venue au Maroc, tout en lui demandant de passer une nuit chez lui avant son retour aux Pays-Bas.

Cependant, l’adolescente a changé d’avis lorsqu’une fois à Asilah, elle a découvert que son admirateur était un marchand ambulant de cacahuètes. Mais après ses tentatives insistantes, il a réussi à la conduire par la force dans une pièce aménagée en terrasse de son lieu de résidence, où elle est restée enfermée plusieurs jours, la mère de l’accusé ayant connaissance des faits, rappelle la même source.

Arrivé à Asilah depuis les Pays-Bas, le père de l’adolescente apprend la nouvelle et porte plainte contre les deux individus. Par peur d’une intervention policière à leur domicile, ces derniers décident de transporter la jeune fille chez des voisins, où elle est restée encore avec le fils, enfermée. La perquisition a finalement eu lieu, ce qui a permis de libérer l’adolescente et d’arrêter les mis en cause.