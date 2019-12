El Othmani dément toute nouvelle redevance pour renflouer 2M

Saadeddine El Othmani réagit aux informations sur une éventuelle redevance imposée afin de renflouer les caisses de la chaîne 2M.

Certaines sources ont, en effet, évoqué l’intention de l’exécutif d’imposer une nouvelle redevance estimée à 55 dirhams sur les factures de l’électricité. Des «mensonges», a martelé le chef du gouvernement dans une allocution prononcée ce weekend lors de la session ordinaire du conseil du PJD de la région Rabat-Salé-Kenitra, organisée à la capitale. Le chef de l’exécutif a annoncé que la redevance en question est «ancienne».

Il a expliqué qu’«en 2013, le gouvernement avait exempté les consommateurs des première, deuxième et troisième tranches de la payer». «Cela ne concerne pas 80% des familles marocaines qui vivent dans la précarité et la classe moyenne mais seulement les abonnées ayant atteint les quatrième et cinquième tranches. Pour eux, soutenir l’audio-visuel national avec 55 dirhams, ce n’est rien», a-t-il fait savoir. Et de préciser que «2M ne bénéficie pas de cette redevance».

El Othmani a, par ailleurs, regretté que «certains membres» du PJD «contribuent à la diffusion de «Fake news»», rapporte le site officiel du parti de la Lampe.