France : Un internaute d’extrême droite condamné pour injures racistes et sexistes

Un internaute d’extrême droite a été condamné, mardi 17 décembre par le tribunal correctionnel de Lyon, à six mois de prison avec sursis pour avoir relayé un article raciste et sexiste sur Facebook, indique Le Monde.

Sylvain C., 38 ans, vivant avec sa mère et son fils au nord de Lyon, figurait parmi les milliers d’internautes ayant proféré de nombreuses injures contre la journaliste lyonnaise Julie Hainaut à l’automne 2017. Cette campagne de harcèlement avait été déclenchée à la suite d’un article relayant les propos douteux des tenanciers d’un bar à cocktails «colonial».

Le site néonazi Démocratie participative, l’un des plus radicaux de la «fachosphère» et dont l’accès a normalement été bloqué en France sur décision de justice, avait consacré plusieurs articles à celui de la journaliste. L’un d’eux qualifiait Mme Hainaut de «pute à nègre féministe» et de «femelle négrophile».

C’est ce billet que Sylvain C. a partagé sur Facebook, et qui lui a valu de comparaître devant la justice. Le tribunal l’a également condamné à payer à Julie Hainaut 5 000 euros de dommages et intérêts et à 2 000 euros de frais de justice. Enfin, il devra payer 500 euros à Reporters sans frontières et 500 euros au Syndicat national des journalistes, qui se sont constituées parties civiles au procès.

La condamnation de Sylvain C. constitue «une demi-satisfaction», a réagi Julie Hainaut auprès du journal Le Monde à l’annonce du jugement. «C’est une bonne nouvelle, car l’un de mes harceleurs a été déclaré coupable alors qu’il demandait la relaxe. Mais je regrette que la justice ne soit pas allée rechercher les nombreux autres auteurs qui m’ont menacée de viol, de mort, insultée, diffamée.»