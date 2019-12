Le projet marocain Kit Biotech vainqueur de l'édition 2019 de l’Incubateur francophone maghrébin

Le projet marocain «Kit Biotech» a remporté l’édition 2019 de l’Incubateur francophone maghrébin (IFM), dont la cérémonie de remise des prix a été organisée vendredi à Rabat en clôture de la compétition.

Ce concours initié par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) au Maghreb et le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE), a réuni 12 porteurs de projets choisis parmi des étudiantes et étudiants marocains, tunisiens et algériens, qui ont présenté leurs projets devant un jury d’experts.

Pendant deux mois, 18 porteurs de projets sélectionnés pour bénéficier du programme d'incubation d'entreprises à impact social ont été accompagnés par des mentors mobilisés par le MCISE. Pour cette deuxième édition de l'IFM, des projets marocains ont raflé les trois premières places de la compétition : Sara Maghzaz a obtenu le premier prix avec son projet «Kit Biotech», Naoual Ibn El Fadil a remporté le deuxième prix avec son projet «Jnane Amir», et le troisième prix est revenu à Aymen Hlali en récompense de son projet «Wood recycling lab».

Divers ateliers leur ont permis d’affiner leurs compétences techniques : de l’élaboration du business model à la validation d’un plan d’action adapté à chaque startup. Le programme est traditionnellement clôturé par une séance dite de «pitch» où les bénéficiaires présentent l’avancement de leurs projets devant un jury de professionnels qui récompense les trois meilleurs projets.