Tétouan : Report d’une soutenance sur la «Rhétorique du discours politique de Benkirane»

Militant de la gauche marocain dans les années 1970, Mohamed Amine Michbal a été surpris du report incongru de sa soutenance de thèse de doctorat, intitulée «Rhétorique dans le discours politique de Benkirane». Ce cérémonial marquant dans la vie des chercheurs devait se tenir ce vendredi à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Martil, qui relève de l’Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan. Selon le thésard de 65 ans, ce report serait lié à l’intervention d’autorités de haut niveau.

«L’administration de l’université m’a informé d’un appel du ministère de l’Education demandant que la soutenance soit reportée, sans en clarifier les raisons», a expliqué Michbal dans des déclarations au site arabophone Arabi 21.

Et d’enchaîner : «Depuis l’annonce du sujet de la thèse et de la date de sa soutenance, une forte campagne médiatique a été lancée contre moi via les réseaux sociaux, m’accusant de favoriser Benkirane et de promouvoir son discours, tout en lui donnant l’importance qu’il ne mérite pas.»

Michbal, qui a été condamné à 20 ans de prison, en 1977, pour avoir appartenu à la tendance estudiantine marxiste-léniniste, a exprimé son regret vis-à-vis de cette campagne. «Je suis de gauche bien sûr, je suis militant socialiste, et je n’ai pas changé mes convictions. Mais en réalisant la thèse, je ne portais pas de casquette idéologique, je suis plutôt parti de méthodes scientifiques pour analyser le discours politique de Benkirane», explique-t-il.

Pour Michbal, le discours politique de Benkirane est «un phénomène de communication qui a une rhétorique particulière». «Il est important, à mon avis, d’étudier les caractéristiques de cette méthode de discours, et c’est ce que j’ai traité scientifiquement dans ma thèse de doctorale», se défend-t-il encore.