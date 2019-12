Soread 2M : Une ONG dépose une plainte pour dilapidation présumée d’argent public

Le bureau national de l’Association marocaine pour la protection de l’argent public a déposé une plainte auprès du procureur du roi près la Cour d’appel de Casablanca visant la deuxième chaîne 2M.

Ainsi, selon le texte de la plainte qui concerne des soupçons de dilapidation d’argent public et violation des procédures des appels d’offre, le recours a été déposé contre X.

Dans son plaidoyer, l’ONG présidée par Mohamed El Ghelloussi précise avoir pris connaissance du rapport de la Cour des comptes de 2018 qui a audité plusieurs entreprises publiques dont Soread 2M. Pour l’association, «malgré avoir bénéficié d’argent publique pour la période 2008-2017 (…) et les revenus de la publicité, l’entreprise enregistre des résultats négatifs».

L’association estime, en se basant notamment sur ledit rapport, que «dans sa réponse [à la Cour des comptes, ndlr], le président directeur général de la société nationale de radiodiffusion et de télévision n’a pas donné de précisions et de preuves suffisantes pour justifier la situation financière inquiétante de 2M».

Elle juge que les faits relayés dans le rapport de la Cour nécessitent une investigation et appelle ainsi à entendre Mustapha El Khalfi, ancien ministre de la Communication, le PDG de la SNRT, Faïçal Laraïchi et les responsables de 2M, en plus de recourir à une expertise comptable pour évaluer la situation financière de la chaîne de Aïn Sebaâ.