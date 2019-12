David Fischer enfin confirmé par le Congrès en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc

Bonne nouvelle pour Rabat et la Maison Blanche. Le Congrès américain a enfin approuvé la candidature de David T. Fischer en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis au Maroc. Ainsi, selon le site de l’institution américaine, la nomination du diplomate a été «Confirmée par le Sénat par vote vocal» le 19 décembre 2019.

Cette décision soulagera la Maison blanche ainsi que le Maroc. En effet, David T. Fischer a été proposé par Donald Trump pour le poste vacant à Rabat le 21 novembre 2017. Toutefois, son premier ambassadeur pour le Maroc n’a pas pu prendre ses quartiers à Rabat, la candidature intervenant dans un contexte de tension entre l’administration Trump et les sénateurs démocrates.

Ainsi, le philanthrope et patron de The Suburban Collection, considéré comme l’un des plus importants groupes de concessionnaires automobiles privés aux Etats-Unis, n’avait été entendu par la commission des Affaires extérieure que neuf mois après sa nomination. En août 2018, il avait ainsi pris la parole, aux côtés d’autres ambassadeurs nominés par l’administration Trump, pour évoquer les relations des Etats-Unis avec le Maroc.

Une nomination confirmée à deux reprises par Donald Trump

Un discours qui ne lui a pas permis de décrocher l'avale des congressmen. Car en janvier 2019, près de cinq mois après son intervention devant les Congressmen, le Sénat américain annonçait son nom parmi une liste de diplomates et responsables proposés par Trump mais dont «aucune décision n'a été prise lors de l'ajournement sine die du Sénat». Une nomination non confirmée que la Maison blanche a renvoyée encore une fois au Congrès, le 16 janvier 2019.

Les Congressmen de la commission des Affaires extérieures attendront près de 10 mois cette fois avant de se prononcer favorablement pour cette nomination et la renvoyer vers le vote du Sénat.

Né en 1946, David T. Fischer a grandi dans le sud-est du Michigan, où son père était propriétaire de Suburban Oldsmobile, un concessionnaire automobile de la ville de Troy, au Michigan, rappelle la plateforme américaine Washdiplomat. Il a étudié les affaires au Parsons College de Fairfield, Iowa, de 1964 à 1968, année durant laquelle il commence sa carrière en tant que conseiller de service chez le concessionnaire de son père, pour prendre en main le business familial en 1978.

Philanthrope majeur dans la région de Détroit, il siège dans plusieurs conseils d'administration d’écoles et de fondations, comme le College for Creative Studies, la Community Foundation for Southeastern Michigan, la station de radiodiffusion publique WTVS. Le diplomate est marié et père trois garçons.

Il viendra ainsi occuper le poste d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis au Maroc, vacant depuis janvier 2017 après le départ du diplomate américain Dwight Lamar Bush. Le Maroc était, jusque-là, le seul pays du Maghreb sans ambassadeur. La représentation diplomatique de Washington à Rabat était gérée par des chargés d’affaires.