Norvège : La société nationale ferroviaire lance un uniforme incluant le voile

La Société nationale des chemins de fer (Vy, anciennement NSB) engage une nouvelle démarche inclusive à l’égard de son personnel de confession musulmane en lui donnant de la visibilité. En ce mois de décembre, l’entreprise a ainsi lancé de nouveaux uniformes, adaptables également aux agentes portant le voile.

Dans le modèle présenté au public le 12 décembre dernier, ce voile apparaît de couleur plus foncée et assorti à une jupe de cet uniforme vert, décliné pour hommes et pour femmes. Selon le site d’information norvégien Document, ils seront mis en service sous peu.

«Les uniformes ont été développés en étroite collaboration avec les employés et les syndicats», écrit Vy.

Cette mesure intervient alors que dans d’autres pays, les signes religieux s’effacent peu à peu dans le cadre de politiques opposées au port ostentatoire de ces signes, notamment le voile, la kippa, ou le turban sikh.

La société nationale norvégienne des chemins de fer existe depuis 1854, date de l’inauguration de la première ligne de chemin de fer dans le pays. Elle se charge du transport de passagers en trains et en bus ainsi que du transport de fret.