Espagne : Arrestation d’un jihadiste marocain considéré comme «extrêmement radicalisé»

La Police nationale espagnole en collaboration avec Europol, a mené une opération antiterroriste à Parla (Madrid), qui s’est soldée par l’arrestation d’un citoyen de nationalité marocaine, soupçonné d’endoctrinement et d’apologie au terrorisme. Dans le cadre de cette opération, une autre personne a été arrêtée.

Selon le site de la radio espagnole Cadena COPE, le Marocain âgé de 25 ans et «extrêmement radicalisé», faisait partie d’un réseau international de membres de Daech, qui échangeaient via Internet. Dans ce sens, il a exploité ses profils sur les réseaux sociaux pour «mener une campagne de propagande à l’idéologie de Daech pour endoctriner et recruter de nouveaux membres».

Les premiers éléments de l’enquête montrent d’ailleurs que le jihadiste a eu une intense activité sur les réseaux sociaux, a accédé, téléchargé et diffusé des contenus à portée terroriste, dont des vidéos d’une grande violence explicite. Par ailleurs, la perquisition a permis la saisie de nombreux documents, supports électroniques, téléphones et manuscrits en cours d’analyse par les enquêteurs.

En attendant la fin de l’enquête et le début d’un procès, le Marocain a été écroué sur décision du bureau du Procureur de la Cour nationale.