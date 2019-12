Sahara : Le Maroc s’engage à accorder un «soutien technique et financier» au Salvador

Six mois après avoir retiré sa reconnaissance de la «RASD», la ministre des Affaires étrangères du Salvador effectue du 18 au 20 décembre sa première visite au Maroc. Les entretiens de Mme Alexandra Hill Tinoco avec Nasser Bourita ont été sanctionnés par la publication d’une déclaration conjointe.

«Les deux ministres ont souligné l'importance de développer les relations sectorielles de coopération entre le Royaume du Maroc et de la République du Salvador et se sont engagés à coordonner leurs efforts en ce sens.» Déclaration conjointe

Rabat s’est engagé à accorder «un soutien technique et financier pour développer une coopération sectorielle qui couvre plusieurs domaines d’intérêt commun énoncés dans la Lettre d’intention pour la coopération quadriennale entre la République du Salvador et le Royaume du Maroc», précise le texte.

Une feuille de route intégrant des consultations politiques, la diplomatie, la formation et l’enseignement supérieur, la jeunesse, la coopération technique (formation professionnelle, agriculture, santé, eau et électricité, énergies renouvelables, appui aux micros, petites et moyennes entreprises, tourisme et artisanat) le développement humain, la coopération en matière de sécurité, l’appui aux projets de développement et l’échange de visites.

Le Maroc expérimente ainsi la recette appliquée aux relations avec le Paraguay qui avait retiré sa reconnaissance de la «RASD» en 2014. Rabat a répondu en octroyant un don d’un million de dollars aux victimes des inondations qui avaient frappé ce pays, en janvier 2016.

En juin de la même année, Rabat a autorisé les industriels de la viande du Paraguay à exporter leurs produits vers le marché marocain. Un engagement qui s’est poursuivi avec l’octroi en février 2018 d’une aide financière de 700 mille dollars pour la rénovation de trois unités de la santé de famille, dans le département de Guairá, ainsi que trois autres dans la région de Caazapá.