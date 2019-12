Maroc : Les profils, les spécificités et les maux des régions du royaume [2/2]

Troisième région du Maroc en matière de richesse mais seulement onzième en termes de PIB par habitant, la région de Marrakech-Safi reste le 3ème pôle productif et 2ème exportateur des produits artisanaux au Maroc.

Toutefois, elle connait un «chômage élevé au niveau de la préfecture de Marrakech et dans une moindre mesure au niveau des autres provinces». Elle est aussi la 3ème région la plus vulnérable à la pauvreté au Maroc et la troisième destination des investissements des entreprises et établissements publics.

Le rapport de la DEPF explique, pour le cas de la région de Drâa-Tafilalet, qu’elle reste «parmi les régions les moins contributrices à la richesse nationale et à bas PIB/habitant». Elle connait aussi des niveaux les plus élevés en termes de pauvreté et de vulnérabilité. C’est aussi au niveau de la santé que le bât blesse, puisqu’il s’agit d’une région «sous dotée en matière d’encadrement et d’infrastructure sanitaire». De plus, l’investissement des EEP dédié à la région reste faible comparé aux régions du royaume.

Même la région de Souss-Massa, septième région créatrice de richesse nationale et 8ème en termes du PIB/habitant, n’est pas à l’abri. «Plus de 5,8% de la population de la région vie sous le seuil de pauvreté et un niveau de vulnérabilité plus accentué», explique le rapport.

Toutefois, le taux de chômage de Souss-Massa reste relativement modéré, alors que sa performance reste supérieure à la moyenne nationale en termes de qualité de vie. La DEPF propose de déployer des efforts pour réduire les écarts interprovinciales dans l’éduction et souligne le faible investissement public au regard des potentialités économiques de la région.

Les provinces sahariennes du royaume

Le document se penche enfin sur les provinces du sud, à commencer par la région de Guelmim Oued Noun qui représente «le PIB/habitant parmi les plus bas». Le document constate un chômage qui «reste un phénomène urbain» touchant plus les femmes, et un «niveau de vie des citoyens en dessous du niveau national».

La même source insiste aussi sur le niveau d’encadrement sanitaire relativement bas avec des disparités interprovinciales, ainsi que la nécessité de consolider l’effort d’investissement public au niveau de cette région.

Sa voisine Laâyoune-Sakia El Hamra reste, selon le document, une «région à fort potentiel impulsé par le nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud». La DEPF rappelle que le chômage dans cette région «se maintient à un haut niveau dans les régions du sud». De plus, la qualité de vie dans cette région du Sahara reste «globalement favorable».

Enfin, plus au sud, Dakhla Oued Ed-Dahab reste une région à «forte dynamique économique», avec un PIB/ habitant parmi les plus élevés du royaume. Le document met en avant le «potentiel d’emploi porté par une population jeune avec une prédominance du salariat», le «niveau de vie des citoyens le plus aisé au niveau national» ainsi que la «qualité de vie relativement bonne comparativement au niveau national». La DEPF suggère toutefois de consolider l’effort d’investissement public au niveau de la région, comme pour le cas des autres territoires du royaume.

Pour la Direction des études et des prévisions financières, la teneur et l’ampleur de des progrès accomplis diffèrent toutefois d’une région à l’autre. «Pour concourir à l’édification de régions compétitives et prospères, il serait extrêmement important d’œuvrer activement en faveur de la déclinaison territoriale des stratégies de développement et d’assurer une articulation judicieuse entre les niveaux central et régional», conclut la DEPF.