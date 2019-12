Maroc : Comment obtenir le remboursement d’un vol retardé ou annulé d’Air Arabia ?

S'il existe plusieurs possibilités de se faire rembourser, un bon nombre de personnes hésitent à se lancer dans les procédures de réclamation, bien fastidieuses. Des entreprises spécialisées comme Indemniflight se chargent d’engager la démarche pour votre compte et de mener l’affaire jusqu’à son aboutissement pour vous permettre de percevoir un remboursement d’Air Arabia en ligne et rapide.

D’après le Règlement européen n°261/2004 entré en vigueur à la date du 17 février 2005, tous les passagers aériens qui réservent une place sur un vol à l’intérieur de l’Union européenne, en provenance ou à destination d’un pays membre de l’UE auprès d’une compagnie aérienne de celle-ci ou qui la dessert, ont droit à un remboursement après une réclamation.

Que faire en cas de retard ou annulation de vol Air Arabia ?

Air Arabia a l’obligation d’informer ses voyageurs à l’avance en cas de vol retardé. Les passagers ont droit à une indemnisation pour les retards de vol de plus de 3 heures. Si le retard dure plus de 5 heures, le voyageur a le droit de se retirer du vol ou de réclamer une place sur un autre vol. La compagnie aérienne prend en charge les services de base, à savoir : les repas, les boissons, les frais d’hébergement, les frais de communication, en attendant le prochain vol.

Le montant de l’indemnisation varie selon la distance de vol. Pour les vols de moins de 1 500 km, les voyageurs perçoivent un remboursement s’élevant pà 250 € ; pour les passagers aériens victimes de retard sur les vols dont la distance est comprise entre 1 500 km et 3 500 km, l’indemnisation est de 400 € ; enfin, un remboursement de 600 € par personne est prévu pour les vols d’une distance supérieure à 3 500 km.

Comme pour le retard de vol, Air Arabia est tenu d’informer à l’avance les voyageurs d’une annulation de vol et d’assurer les commodités du voyageur dans l’attente du prochain vol. L’annulation de vol signifiée dans 14 jours précédant la date de départ offre le droit à une indemnisation.

Si la compagnie aérienne a vendu plus de billets que de places disponibles, les passagers aériens qui ne peuvent pas embarquer ont droit à un remboursement. De même pour les passagers dont la compagnie aérienne refuse l’embarquement bien que le voyageur possède un billet d’avion.

Les passagers aériens victimes de retard, d’annulation de vol voire de surbooking ou de refus d’embarquement disposent d’un délai de 5 ans pour faire leur réclamation pour obtenir un dédommagement

Les démarches pour le remboursement d’un vol Air Arabia annulé ou retardé

Les voyageurs concernés ont la possibilité d’engager des démarches pour demander des dommages et intérêts à titre de réparation de préjudice financier et moral.

Le passager aérien est invité à adresser une demande d’indemnisation à Air Arabia. Le dossier doit comprendre une réclamation écrite avec le montant réclamé ainsi que tous les justificatifs attestant de la situation subie par le voyageur. Malheureusement effectué de façon individuelle, ces démarches n’aboutissent que trop rarement du fait que les compagnies mettent en avant des circonstances extraordinaires et que les voyageurs n’osent pas engagés un avocat dont les coûts sont plus élevé que de la compensation.

Dans ce cas, il vaudrait mieux faire appel aux services d’une entreprise spécialisée dans le traitement des indemnités. Engager les démarches en vue d’obtenir un remboursement pour un vol retardé, une annulation de vol, un surbooking ou refus d’embarquement est un véritable parcours du combattant qui requiert une grande disponibilité ainsi qu’une connaissance des procédures et des droits des passagers aériens.

Des entreprises spécialisées tel que Indemniflight fournissent leurs prestations dans ce domaine et proposent de mener les procédures à votre place. Tous les passagers aériens victimes des désagréments causés par un vol retardé ou d’un vol annulé de la compagnie aérienne Air Arabia peuvent accéder aux services si le vol concerné était en partance ou à destination d’un pays membre de l’UE, de la Norvège, de la Suisse ou de l’Islande.

Fonctionnement et coûts du service

Le concerné n’a qu’à renseigner les informations liées au vol. L’entreprise dispose d’un système spécialement conçu pour analyser les données afin de déterminer si le cas de chaque demandeur est éligible à l’indemnisation ou non et de calculer le montant de l’indemnité.

Si la réponse est positive, le dossier est transmis au niveau d’une équipe d’experts. Cette dernière se charge de mener les démarches nécessaires en suivant les étapes établies par la loi, à savoir : la réclamation auprès de la compagnie aérienne Air Arabia, le recours à la DGAC et l’action en justice si besoin. Les équipes gardent un contact permanent avec les clients pour les informer sur l’avancement de l’affaire et les différentes étapes entreprises.

Concernant le coût, l’indemnité est directement versée au demandeur dès lors que la compagnie aérienne a restitué la somme réclamée. L’entreprise mandatée pour les démarches de remboursement retient une commission sur l’indemnité, à hauteur de près de 27 %. La TVA est également soustraite du montant total de l’indemnisation.

En général, les entreprises assurant le service de réclamation ne facturent pas les cas non résolus, c’est-à-dire les recours pour lesquels le concerné n’a pas obtenu de remboursement malgré la mise en œuvre de toutes les démarches requises. Il est, toutefois, primordial de préciser que ces cas ne représentent qu’environ 1 % des réclamations.

Pourquoi solliciter les services d’une entreprise spécialisée dans le recours pour l’indemnisation des perturbations de vol ?

Le Règlement européen CE n°261/2004 a été adopté suite à de nombreuses plaintes émises par plusieurs passagers aériens européens qui ont été contraints de faire face à des perturbations des horaires de vol aussi bien au cours d’un voyage de villégiature que dans le cadre d’un voyage d’affaires. La réalisation d’une démarche de réclamation pour un remboursement de perturbations de vol permet de faire valoir ses droits en tant que passager aérien européen.

Cependant, malgré l’existence de cette loi et malgré les désagréments subis et les préjudices financiers, la grande majorité des voyageurs hésite encore à se lancer dans les procédures en vue de percevoir une indemnisation de vol retardé, annulé, surbooké ou refus d’embarquement. Et pourtant, le remboursement fait partie de leurs droits en tant que passager aérien ayant réservé leur billet d’avion auprès de la compagnie aérienne concernée. L’hésitation s’explique par la peur de la perte de temps et du manque de connaissance de leurs droits.

En faisant appel à l’expertise et au professionnalisme des entreprises dédiées, les voyageurs peuvent désormais faire valoir leurs droits sans se soucier de perdre du temps dans de longues procédures administratives et judiciaires. Il leur suffit de soumettre leur cas et de fournir les documents requis et d’attendre le paiement de leur indemnité.