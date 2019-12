France-Maroc : Vers l’ouverture d’une nouvelle page dans leurs relations ?

Saâd-Eddine El Othmani et Edouard Philippe à Paris / DR

Paris accueille ce jeudi 19 décembre la 14e rencontre de haut niveau France-Maroc. Elle intervient alors que les deux pays ont traversé une période de crispation marquée début décembre par une passe d'arme entre les agences de presses des deux pays. La MAP ayant riposté au traitement élogieux de l’AFP au sujet du parcours d’Aminatou Haidar.

La réunion d’aujourd’hui a été précédée par l’organisation la semaine dernière dans la capitale française du forum parlementaire franco-marocain. Une nouvelle dynamique semble donc est en train de s’installer et qui devrait se renforcer par le prochain déplacement du président Emannuel Macron au royaume.

Ce jeudi, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, a confirmé dans une déclaration à la chaîne 2M que le chef de l’Etat effectuera sa première visite d’Etat au Maroc les «12 et 13 février 2020», soit presque trois années après son élection. Un retard manifeste par rapport à ces deux prédécesseurs : François Hollande qui s’est sacrifié à cette tradition en avril 2013 et Nicolas Sarkozy en octobre 2007.

Pour mémoire, Emanuel Macron s’est rendu à deux reprises au Maroc : La première remonte au 14 juin 2017, placée alors dans le cadre d'une visite de «travail et d'amitié», et la deuxième effectuée le 15 novembre 2018 à l’occasion de l’inauguration de la ligne LGV reliant Tanger et Casablanca.

Bourita et Le Drian les grands absents de la 14e RHN de Paris

Depuis, les spéculations allaient bon train sur la date de la visite d’Etat. Annoncée dans un premier temps au printemps 2018 mais sans qu’elle ne voit le jour. «Elle aura lieu sous peu de temps» avait indiqué le 8 juin à Rabat le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lors d’un point de presse animé conjointement avec son homologue marocain.

En l’absence de Nasser Bourita, qui s’est réuni ce jeudi à Rabat avec la ministre des Affaires étrangères du Salvador Alexandra Hill Tinoco, le volet diplomatique de la 14e rencontre de haut niveau a été confié à Mohcine Jazouli. Au terme de ses entretiens avec Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre délégué a remercié aux micros de la chaîne 2M la France pour son «sa position sur la question du Sahara».

Mais malgré cette entente parfaite sur le dossier du Sahara, la France a été écartée des grands contrats conclus par le Maroc en 2019. Les Etats-Unis de Donald Trump ont par contre bénéficié de 10,3 milliards de dollars pour la modernisation de l'armée de l'air et 2 MM euros ont été accordés à la Russie de Vladimir Poutine pour la construction d'une nouvelle raffinerie à Nador.