Deux jours après son arrestation, le Marocain Ridouan Taghi est livré aux Pays-Bas

Interpelé lundi à Dubaï lors d’une intervention spéciale de la police émiratie, le trafiquant de drogue Ridouan Taghi, pilier de la mafia marocaine aux Pays-Bas (Mocro Maffia), a été extradé dans la nuit de mercredi à jeudi vers Amsterdam, selon le ministère public néerlandais, cité par Sud Info.

Avec son arrestation, la question s’est en effet posée quant à la suite qui sera donnée à l’extradition du Néerlandais d’origine marocaine, puisqu’il est sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par Amsterdam, mais impliqué également dans la fusillade du café La Crème de Marrakech où il devrait être entendu.

En plus de son implication dans la fusillade du café La Crème au Maroc, Ridouan Taghi devra être entendu pour ses liens directs avec cinq liquidations aux Pays-Bas, trois tentatives d’assassinat et une série de préparation de meurtres, de septembre 2015 à janvier 2017. En plus de lui, seize suspects sont poursuivis pour les mêmes affaires, dont son homme de main Saïd Razzouki, qui est toujours en fuite.

Contrairement aux Pays-Bas, le Maroc a un accord formel d’extradition avec les Emirats arabes unis, mais l’arrestation et l’extradition s’est faite à la demande d’Amsterdam, d’où Ridouan Taghi ne sera finalement pas conduit à Rabat après avoir été arrêté à Dubaï.

La traque contre Taghi est devenue de plus en plus prioritaire, au point qu’au printemps 2018, les Pays-Bas ont inscrit son nom en tête des personnes dangereuses les plus recherchées. A la suite des déclarations livrées par un témoin clé, le frère de ce dernier a été tué en représailles, ce qui a accru l’urgence d'arrêter le fugitif. Cette recherche a été rendue difficile par le fait que Ridouan Taghi utilisait plusieurs fausses identités et recourait au cryptage de ses échanges téléphoniques.